A Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu em 2024 um número sem precedentes de relatos envolvendo objetos voadores não identificados em território nacional. Documentos divulgados pelo Arquivo Nacional revelam 26 casos de avistamentos por pilotos comerciais, controladores de voo e cidadãos comuns ao longo do ano.

Entre os casos mais intrigantes, destaca-se o ocorrido em 5 de maio em Pernambuco, quando um piloto precisou alterar sua rota após avistar luzes brancas e vermelhas que não apareciam no radar. Em outro episódio marcante, quatro aeronaves diferentes reportaram simultaneamente um objeto “branco-amarelado” em alta velocidade sobre Vitória da Conquista, na Bahia, em junho.

Os registros mostram uma diversidade de fenômenos, desde objetos circulares luminosos até formações triangulares. Em julho, duas aeronaves na rota São Paulo-Cuiabá documentaram um objeto que acendia e apagava suas luzes repetidamente por até 15 minutos. Na região amazônica, pilotos relataram sete objetos movendo-se acima da velocidade do som.

A FAB mantém um protocolo rigoroso de catalogação desses eventos, embora não realize investigações aprofundadas. Os casos são encaminhados ao Arquivo Nacional, que já acumula mais de 900 registros semelhantes ao longo dos anos. É importante ressaltar que o termo OVNI não implica necessariamente origem extraterrestre, podendo se referir a drones, aeronaves não autorizadas ou fenômenos atmosféricos.

Muitos dos relatos incluem registros fotográficos e em vídeo feitos pelos próprios pilotos, material que permanece sob sigilo. Os avistamentos se distribuem por todo o território nacional, com maior concentração nas regiões Sul e Centro-Oeste do país. Em diversos casos, múltiplas testemunhas qualificadas, como pilotos e controladores de tráfego aéreo, confirmaram as observações.

A transparência desses dados pela FAB e pelo Arquivo Nacional representa um avanço significativo no estudo desses fenômenos aéreos inexplicados, contribuindo para um debate mais objetivo sobre sua natureza e implicações para a segurança do espaço aéreo brasileiro.

*Com informações CNN Brasil