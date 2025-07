A Força Aérea Brasileira interceptou duas aeronaves e um helicóptero que invadiram o espaço aéreo restrito durante a Cúpula do Brics no Rio de Janeiro neste sábado (5.jul.2025). A ação envolveu o uso de caças A-29 Super Tucano para redirecionar as rotas das aeronaves invasoras.

As interceptações ocorreram para verificação dos dados de voo e autorizações necessárias, resultando no redirecionamento imediato das aeronaves. O helicóptero, classificado como tráfego irregular, pousou em área isolada após avistar os caças militares.

Durante toda a operação, uma aeronave E-99 manteve vigilância eletrônica contínua do espaço aéreo na região. A restrição de voos foi estabelecida pelo decreto nº 12.542, que determina procedimentos especiais de segurança entre 4 e 8 de julho de 2025.

O esquema de proteção ao evento inclui diferentes camadas de segurança. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo ativou uma Sala Master de Comando e Controle no Rio de Janeiro, com autonomia para autorizar, suspender ou cancelar voos conforme necessidades operacionais.

A FAB mantém em prontidão aeronaves F-5M, KC-390 Millennium para reabastecimento e helicópteros H-60L Black Hawk para resgate. Todas as aeronaves que precisam acessar as áreas de exclusão devem apresentar plano de voo completo, manter transponder ativo e comunicação com o controle de tráfego.

O encontro dos líderes do Brics acontece no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com presença de autoridades internacionais sob forte esquema de segurança, que inclui também atiradores de elite e bloqueios em vias públicas do entorno.