Autoridades policiais fecharam três funerárias em Ipatinga, nessa quinta-feira (3), após descobrirem o descarte irregular de resíduos cadavéricos diretamente na rede de esgoto municipal. A ação, batizada de Operação Thanos, revelou um esquema que pode configurar grave crime ambiental.

A investigação teve início em março, quando a Vigilância Sanitária local identificou as primeiras irregularidades em dois estabelecimentos. Durante as vistorias, os fiscais constataram o despejo inadequado de fluidos e materiais orgânicos provenientes de cadáveres no sistema de esgoto da cidade.

Em uma nova fase da operação, a Polícia Civil, em conjunto com a Vigilância Sanitária, realizou perícias técnicas que comprovaram as práticas criminosas. O Instituto de Criminalística da PCMG coletou evidências que fundamentaram a interdição imediata dos estabelecimentos.

Além das três funerárias fechadas, outras duas empresas do setor estão sob investigação por suspeita de irregularidades administrativas. A Polícia Civil informou que a Operação Thanos continua em andamento e não descarta novas ações de fiscalização no município.

O caso ganhou repercussão no Vale do Aço pela gravidade das infrações ambientais e sanitárias. O descarte irregular de resíduos cadavéricos representa risco à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo o cumprimento rigoroso das normas técnicas estabelecidas pela legislação vigente.

As funerárias interditadas poderão responder por crimes ambientais, além de enfrentarem sanções administrativas e possível cassação das licenças de funcionamento. A polícia segue investigando a extensão dos danos causados e o período em que as práticas irregulares foram realizadas.