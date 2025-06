O governador Romeu Zema participou, nesta segunda-feira (9/6), da solenidade dos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Presente nos 853 municípios, a corporação é a mais antiga do estado e uma das mais respeitadas instituições militares do país.

Com o slogan: “A Força do Povo Mineiro. Presença que protege”, a PMMG programou uma série de eventos ao longo do ano para o público interno e a população. Entre eles, a solenidade de entrega da Medalha Alferes Tiradentes, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, que foi aberta ao público.

Criada em 1989, a mais alta comenda da PMMG tem o objetivo de distinguir personalidades e entidades que prestam serviços relevantes à corporação. Romeu Zema foi um dos agraciados. Além dele, 112 civis e 70 militares também receberam a honraria.

“É uma honra muito grande ser governador de Minas Gerais e comandar a Polícia Militar do nosso estado. Eu costumo dizer que a Polícia Militar de Minas Gerais não é temida, ela é respeitada. Não existe uma via pública em que a nossa PMMG não entra. Isso demonstra a importância dela, afinal, pouquíssimas instituições no Brasil têm 250 anos de existência”, afirmou o governador Romeu Zema.

Composta por cerca de 40 mil militares, entre homens e mulheres – que passaram a integrar a corporação em 1981 –, além de aproximadamente 4,5 mil servidores civis, a PMMG está dividida em 19 regiões que atendem grupos de municípios.

“Nós somos a Polícia Militar mais antiga do Brasil, somos patrimônio do povo mineiro. Hoje, nós somos uma corporação moderna, respeitada e comprometida com os valores democráticos, com os direitos humanos e a justiça social. Estamos aqui para garantir a segurança de todos os mineiros”, declarou o comandante-geral de PMMG, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia.

Desde o início da atual gestão, em 2019, até abril de 2025, a PMMG já recebeu cerca de R$ 895 milhões em investimentos para ampliar estruturas, aquisição de veículos e equipamentos modernos, além da ampliação do efetivo, dentre outros.

Com esses recursos, foram adquiridos, por exemplo, mais de 4,6 mil viaturas, 11 mil armamentos, cerca de 75 mil equipamentos policiais além de investimento em tecnologia. Para 2025, está previsto um aporte de R$ 68,8 milhões, para reforçar ainda mais a segurança no estado.

Por meio do trabalho integrado das Forças de Segurança, Minas Gerais é hoje um dos estados mais seguros do país — os índices de crimes violentos caíram de 95,5 mil, em 2018, para 32,3 mil, em 2024.

HISTÓRIA

A história da PMMG remete ao Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que era sediado em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. Na época da criação, em 1775, foi denominada Força Pública, e teve entre seus quadros Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira.

Cumprindo sua missão constitucional de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, a corporação se desenvolveu ao longo dos anos e hoje conta com um portfólio de serviços para atender as mais diversas demandas da comunidade, passando por policiamento ostensivo, trânsito, meio ambiente, violência doméstica, patrulha rural, escolar, entre outros.