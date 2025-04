Em cerimônia realizada no Galpão do Parque Ipanema, o chefe do Executivo de Ipatinga, sancionou a Lei 5.075, que converte a Guarda Civil Municipal (GCM) em Polícia Municipal. A medida, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, visa conferir maior segurança jurídica às operações da corporação e valorizar os 120 agentes que agora integram a nova Polícia Municipal.

A mudança de nomenclatura, segundo o prefeito Gustavo Nunes, representa mais do que uma simples alteração de nome. “A Polícia Municipal continuará atuando na segurança da população, com a expectativa de que a nova denominação fortaleça a identidade dos agentes e contribua para a valorização da segurança pública em Ipatinga”, afirmou Nunes.

O prefeito, idealizador da criação da GCM há um ano, anunciou planos para o fortalecimento da nova Polícia Municipal. Entre as medidas previstas, destaca-se o início de um curso preparatório de tiro, supervisionado pela Polícia Federal, na próxima semana. A aquisição de armamento para a corporação também foi mencionada, com o objetivo de potencializar o trabalho dos policiais.

Além disso, a administração municipal busca garantir o porte de arma e a cautela fixa dos equipamentos de defesa para os agentes. Outro projeto em desenvolvimento é a implantação de um sistema de monitoramento por vídeo na cidade, com reconhecimento facial, nos moldes do utilizado em São Paulo. A iniciativa prevê a criação de uma base fixa que integrará todas as forças de segurança do município.

MAIS UMA CONQUISTA

Integrada ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp), a corporação ipatinguense ganha reforço em sua identidade e atuação. O secretário adjunto de Segurança e Convivência Cidadã de Ipatinga (Sescon), Júlio César Teodoro, representando o titular da pasta, coronel Warley Geraldo Silva, em viagem, celebrou a conquista iniciada em 2021, quando Gustavo Nunes iniciou seu primeiro mandato. “Temos que agradecer o empenho do prefeito Gustavo. A GCM que ele criou, hoje a nossa Polícia Municipal, segue como parceira das forças de segurança, combatendo o crime, visando à proteção contínua da comunidade, além de ações preventivas e patrulhamento social. Estamos dando mais um passo importante na consolidação deste programa e hoje temos o respeito da população”, afirmou.

De acordo com o comandante da Polícia Municipal, capitão veterano Paulo Moreira, a administração tem dado total apoio ao trabalho dos policiais. “O prefeito Gustavo deu vida a esta instituição. Quem faz policiamento, polícia é. Força e honra”, resumiu. “É necessário reconhecer o bom serviço prestado atualmente pela GCM em Ipatinga. Queremos uma cidade mais segura, sempre”, reforçou o vereador Major Ednilson, autor do projeto de lei e representante da Câmara de Ipatinga durante a solenidade.