Um homem de 36 anos foi preso após agredir uma bebê de quatro meses em Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (6). O agressor desferiu um tapa na cabeça da criança por acreditar que se tratava de uma boneca realista do tipo reborn, usada supostamente para obter atendimento preferencial em um food truck no bairro Savassi.

O incidente ocorreu quando a família estava lanchando no estabelecimento. O homem aproximou-se do casal questionando se a criança era uma boneca e, mesmo após a negativa dos pais, agrediu a bebê com um tapa na cabeça. A ação provocou revolta nas pessoas presentes, que imobilizaram o agressor até a chegada da polícia militar.

A criança sofreu inchaço atrás da orelha direita e foi encaminhada ao hospital João 23, onde permanece em observação. A equipe médica monitora possíveis complicações na região cervical e na caixa craniana, ainda em formação.

O agressor, que alegou ter consumido bebida alcoólica, foi atendido na UPA Centro-Sul devido a arranhões sofridos durante a contenção. Após avaliação médica, foi encaminhado à delegacia especializada em atendimento à mulher, onde teve sua prisão confirmada.

A Polícia Civil transferiu o homem para o sistema prisional de Minas Gerais, onde aguarda audiência de custódia. Durante o depoimento, ele manteve a versão de que acreditava tratar-se de uma boneca reborn e que os pais estariam usando-a indevidamente para obter privilégios na fila de atendimento.