As intervenções para melhoria do pavimento da BR-381, em Caeté, seguem o cronograma semanal, retomado após a suspensão dos serviços durante a operação feriado de Carnaval. A atenção especial é para os reparos de maior complexidade, que exigem máxima cautela do motorista que transita pelos pontos em manutenção.

A exemplo das melhorias no pavimento rígido (concreto) concluídas recentemente no km 418+800, outras intervenções demandam sinalização diferente e um tempo maior de interdição. A mobilização das frentes de trabalho segue nesta etapa para entregar melhorias em 20 quilômetros da BR-381. Até a próxima sexta-feira (14), os serviços estarão concentrados entre o km 423 e o Km 413.

TRÁFEGO SEGURO

O setor de Engenharia da concessionária, responsável pelas intervenções, reforça o alerta para os motoristas reduzirem a velocidade nos trechos em obras. Com episódios recentes de veículos em alta velocidade nos pontos com a presença de maquinário e trabalhadores, foi necessário reconfigurar a sinalização para a segurança de todos.

As placas indicativas de obras estão dispostas de maneira estratégica para orientar o motorista sobre a obrigatoriedade de reduzir a velocidade a 60 km/h. O afunilamento do trecho em manutenção também recebeu uma extensão maior em cones para manobras seguras de mudança de faixa. Também é importante que o motorista fique atento aos desvios no período noturno.

No início da obra, a demolição do pavimento comprometido pode levar mais de um dia. Já na conclusão, o tempo de cura do pavimento exige que a faixa permaneça intransitável por mais de 24h, o que demanda desvios. Nestas condições, é instalada sinalização especial noturna.