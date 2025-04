A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Caisans), lançou nessa terça-feira (8) o 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (PLAMSANS 2025–2028). O plano é um instrumento que estabelece diretrizes e ações municipais destinadas a respeitar, proteger, promover e garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada para todos os cidadãos.

O documento foi elaborado de forma colaborativa, por meio de reuniões promovidas pela Caisans, composta pelas secretarias de Assistência Social; Saúde; Educação; Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo; e Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A elaboração do plano também contou com a participação de membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), convidados e contribuições da sociedade civil – por meio da 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável –, legitimando o processo de construção.

Junto ao lançamento do Plano, também foi anunciada a criação da aba “Sugestão Segurança Alimentar” no aplicativo “Fala, Ipatinga!”. A proposta é facilitar a promoção de políticas públicas alimentares de forma participativa, permitindo o registro de contribuições e sugestões da população para a execução do plano e outras ações relacionadas à temática.

O evento contou com a presença do presidente da Rede Leste Banco de Alimentos, João Paulo de Paiva, que fez uma breve explanação sobre a importância da estruturação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) nos municípios após sua adesão.

As cinco secretarias que integram a Caisans apresentaram as ações e metas propostas no plano. O evento também foi prestigiado por representantes das administrações municipais de Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Caratinga e Ipaba.

O secretário de Assistência Social, Flávio Miranda, que também preside a Caisans, destacou o compromisso da gestão com a promoção de direitos básicos e o fortalecimento das políticas públicas intersetoriais. “A construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar representa um compromisso real da gestão com a dignidade e o bem-estar das pessoas. Garantir o acesso à alimentação adequada é uma prioridade, e esse documento orienta nossas ações para que elas sejam cada vez mais efetivas e integradas. É um avanço importante para Ipatinga”, avaliou.

A secretária executiva da Caisans, a assistente social Glaucilene Garcia de Souza também falou sobre a relevância do lançamento do plano e a trajetória até sua construção. “Hoje é um dia histórico para Ipatinga. A entrega do nosso primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável é fruto de muito diálogo, estudo e trabalho conjunto. Representa um avanço significativo na garantia do direito humano à alimentação adequada. Cada diretriz aqui traçada foi pensada com responsabilidade e sensibilidade, ouvindo diferentes vozes e olhando com atenção para as necessidades do nosso povo. Temos muito orgulho de fazer parte dessa conquista coletiva”.