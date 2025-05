Um BMW X1 avaliado em R$ 350 mil, registrado em nome da esposa do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jhonatan de Jesus, foi apreendido pela Polícia Federal durante operação que investiga fraudes contra aposentados do INSS. O veículo estava com Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, principal alvo da investigação.

A apreensão ocorreu em 23 de abril, durante a Operação Sem Desconto, que investiga esquema bilionário de fraudes contra beneficiários do INSS. O carro de luxo foi encontrado na residência do filho do lobista, em Brasília, durante o cumprimento de mais de 200 mandados de busca e apreensão.

Documentos revelam que o veículo pertencia formalmente a Thallys Mendes dos Santos de Jesus, esposa do ministro do TCU, no momento da operação. Após a apreensão, em maio, o automóvel foi transferido para a empresa Brasília Consultoria Empresarial, que tem o “Careca do INSS” como sócio.

A Polícia Federal identificou que a consultoria foi utilizada em esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a dirigentes do INSS. As investigações apontam transferências de R$ 31 milhões de seis entidades para o lobista, que por sua vez repassou R$ 9,3 milhões a pessoas ligadas a diretores do instituto entre 2023 e 2024.

Em nova ação realizada nessa terça-feira, 20 de maio, a PF apreendeu mais cinco veículos de luxo pertencentes ao lobista, incluindo BMWs, Porsches e um Land Rover, escondidos em uma garagem na capital federal.

O ministro Jhonatan de Jesus negou irregularidades e afirmou que o BMW foi comprado pelo pai de sua esposa em uma concessionária por R$ 360 mil. Segundo ele, a venda posterior ao lobista ocorreu por R$ 350 mil, mediante indicação de um advogado, e foi realizada antes da operação policial.

Jesus declarou desconhecer o “Careca do INSS” e justificou o atraso na transferência formal do veículo devido a questões documentais e ao pagamento do IPVA. O ministro ressaltou que sua esposa estava em viagem quando a transação foi finalizada.

O caso ganha relevância por envolver um membro do TCU, órgão responsável pela fiscalização das ações do INSS, incluindo a supervisão de práticas irregulares como os descontos indevidos em aposentadorias.

*Com informações Metrópoles