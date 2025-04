O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informa que está estruturando um novo concurso público para a carreira de Policial Penal de Minas Gerais. A expectativa é de que o edital seja publicado no Diário Oficial do Estado no segundo semestre de 2025, após a conclusão dos trâmites administrativos necessários.

Serão oferecidas 1.178 vagas, distribuídas entre as diversas regiões do estado. O último concurso para a carreira de Policial Penal – Edital Sejusp nº 02/2021 – foi recentemente encerrado e homologado, com saldo positivo de 3.405 novos policiais penais nomeados, superando o número inicial previsto de 2.420 vagas. A nomeação de 985 candidatos a mais reafirma o compromisso do Governo de Minas com a valorização da Polícia Penal e com o fortalecimento da segurança nas unidades prisionais do estado.

Além do concurso público, será realizado um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de 686 agentes penitenciários, medida de caráter excepcional e transitório, visando atender necessidades imediatas do sistema prisional até a efetivação dos novos concursados.

Ambos os editais, com todos os detalhamentos — incluindo datas, vencimentos, etapas do certame e disciplinas cobradas — serão divulgados pela Sejusp em seus canais oficiais de comunicação.