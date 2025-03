Mulheres de Ipatinga terão a oportunidade de participar gratuitamente de treinamentos de defesa pessoal ao longo do mês de março. A iniciativa faz parte das ações da Federação Sul-Americana de Krav Maga, que busca oferecer autoconfiança e técnicas eficazes de proteção para mulheres a partir dos 14 anos.

A programação especial inclui aulas regulares ao longo do mês, além de um aulão comemorativo que será realizado simultaneamente em diversas cidades brasileiras nos dias 15 e 16 de março. Durante essas atividades, as participantes aprenderão técnicas para lidar com situações reais de perigo, como tentativas de agressão, puxões de cabelo, enforcamento e roubos de bolsa.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL

A importância da iniciativa se destaca diante dos altos índices de violência contra a mulher no país. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, mais de 1,2 milhão de mulheres foram vítimas de diferentes formas de violência, incluindo feminicídios, agressões domésticas, ameaças, perseguições e estupros. O levantamento também revelou um aumento de 0,8% nos casos de feminicídio e um recorde preocupante de estupros, com um caso registrado a cada seis minutos.

Diante desse cenário, a Federação Sul-Americana de Krav Maga busca proporcionar ferramentas que permitam às mulheres se defenderem de eventuais ataques e se sentirem mais seguras. “Quando elas percebem que, a partir do treinamento com profissionais habilitados, ganham técnica e controle emocional, mudam sua postura diante de ameaças e se tornam capazes de defender a própria vida e a de seus filhos”, afirma Grão Mestre Kobi Lichtenstein, presidente da federação e uma das principais autoridades da modalidade na América Latina.

COMO PARTICIPAR

As interessadas em conhecer e praticar o Krav Maga podem se inscrever no site oficial da Federação Sul-Americana de Krav Maga (https://kravmaga.com.br/academias/unidade-cidade-nobre-ipatinga-mg/) e encontrar a academia mais próxima. Além das aulas abertas ao público, a federação também oferece treinamentos gratuitos para grupos fechados, como empresas, associações e clubes.

Atualmente, cerca de 30% dos alunos da federação são mulheres, um número que a organização espera ampliar por meio das atividades gratuitas no Mês da Mulher. Com essa iniciativa, a federação reforça a importância do conhecimento da autodefesa como ferramenta essencial para a segurança e o empoderamento feminino.

35 ANOS DE KRAV MAGA NO BRASIL

O Krav Maga foi criado por Imi Lichtenfeld, na década de 40, para que qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, pudesse se defender. Foi trazido ao Brasil por Grão Mestre Kobi – aluno direto de Imi, em 1990 e vem sendo preservado pelos profissionais da Federação Sul Americana de Krav Maga exatamente como foi desenvolvido.

Os benefícios para elas são diversos. Além de melhorar a condição física, o Krav Maga confere aumento da autoestima e da autoconfiança. A mudança na relação com o medo torna essas mulheres mais alertas e menos acovardadas.

“Mas vale ressaltar que é necessário treinar com um instrutor habilitado para que o resultado seja efetivo, porque o Krav Maga não é um esporte e sim uma modalidade de defesa pessoal, sem campeonatos ou competições, no qual o maior prêmio é a vida”, completa Grão Mestre Kobi.

SOBRE O KRAV MAGA MESTRE KOBI

A maior organização de Krav Maga no mundo, a Federação Sul Americana de Krav Maga é referência mundial em qualidade e a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

É presidida pelo israelense, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e seu primeiro aluno a sair de Israel para difundir a modalidade. Vivendo no Brasil desde 1990, Grão Mestre Kobi forma e atualiza pessoalmente seus instrutores, garantindo a qualidade e a ética do Krav Maga praticado na Federação Sul Americana de Krav Maga.