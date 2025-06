A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou, na última sexta-feira (13), a nova sede da Delegacia em Ipaba, no Colar Metropolitano do Vale do Aço. O município, que conta com cerca de 17 mil habitantes, passa a contar com uma estrutura mais moderna, localizada na Rua dos Esportes, nº 350, no centro do município.

A unidade continuará prestando serviços de investigação criminal, atendimento a mulheres vítimas de violência, emissão de carteiras de identidade e documentação de veículos.

A obra foi viabilizada por meio de recursos do município de Ipaba, no valor de R$ 11.380; do Ministério da Economia, por meio de emenda parlamentar federal, no valor de R$ 750 mil; e do Poder Judiciário, com o repasse de R$ 145.059 — totalizando um investimento de quase R$ 1 milhão.

“A união de esforços sempre resulta em entregas significativas, sendo essa nova delegacia em Ipaba mais uma entrega importante dentro do projeto Sedes Novas. Isso demonstra a confiabilidade de todos no trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais e no nosso negócio, que é essencialmente a segurança pública do estado”, destacou a chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge.

ESTRUTURA

A nova sede possui 312 metros quadrados de área construída, distribuídos em dois pavimentos. O espaço conta com seis salas — incluindo gabinete, cartórios e setores de atendimento —, sete banheiros destinados a servidores e ao público externo, além de duas celas de passagem, sendo uma para homens e outra para mulheres.

No que diz respeito à acessibilidade, a unidade está em fase de licitação para a instalação de um elevador, que permitirá o acesso ao segundo andar da delegacia.

De acordo com o chefe do 12º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Gilmaro Alves Ferreira, “essa nova sede significa mais que uma estrutura física — representa a valorização do servidor público para uma prestação de serviço cada vez mais digna e eficaz para a população de Ipaba”.

A delegada regional Talita Martins Soares também ressaltou que “a nova Delegacia em Ipaba servirá como ponto de apoio à cidadania, ao combate ao crime e ao acolhimento daqueles que precisam da proteção do Estado”.