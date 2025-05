Criminosos estão aproveitando o recente escândalo de fraudes no INSS para aplicar golpes em aposentados e pensionistas, oferecendo falsas promessas de ressarcimento imediato. O esquema, que explora um caso real de descontos indevidos que causou prejuízo de R$ 6,3 bilhões, usa técnicas sofisticadas de manipulação para obter dados e dinheiro das vítimas.

Os golpistas, que se fazem passar por funcionários do instituto, abordam os beneficiários por telefone e WhatsApp, utilizando informações pessoais para dar credibilidade às investidas criminosas. As abordagens incluem o envio de links suspeitos por mensagens, e-mails e redes sociais, todos com objetivo de capturar dados sensíveis ou solicitar pagamentos indevidos.

O Ministério da Previdência Social emitiu um alerta oficial sobre a situação, esclarecendo que a devolução dos valores descontados indevidamente em abril acontecerá de forma automática na folha de pagamento de maio, com créditos programados entre 26 de maio e 6 de junho. Para valores anteriores, um grupo de trabalho da AGU definirá os critérios de ressarcimento.

A pasta ressalta que não é necessário realizar cadastros, clicar em links ou fornecer dados bancários para receber qualquer quantia. Já foram registradas diversas denúncias de beneficiários que receberam ofertas de “antecipação” dos valores mediante pagamento de taxas.

Especialistas em segurança digital alertam que esse tipo de fraude costuma se intensificar em momentos de instabilidade institucional, aproveitando-se da ansiedade das pessoas em recuperar valores perdidos. A recomendação é ignorar contatos não oficiais e jamais compartilhar informações pessoais ou bancárias com desconhecidos.

*Com informações InfoMoney