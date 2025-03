As forças de segurança de Ipatinga seguem firmes no combate à onda de crimes de furtos na cidade, agravada pela facilitação de receptadores. Nessa quinta-feira (20), mais uma etapa da Operação Cidade Segura foi realizada, desta vez abrangendo os bairros Vila Celeste, Cidade Nobre, Esperança e Bethânia. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), contou com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM), agentes de trânsito e fiscais de posturas.

A operação tem como objetivo coibir furtos, especialmente de materiais pertencentes a equipamentos públicos, como tampas de esgoto e placas de sinalização, que vêm sendo comercializados de forma ilegal em alguns ferros-velhos e sucatarias. O aumento desse tipo de crime nos últimos meses tem preocupado as autoridades, que estão intensificando o monitoramento e a fiscalização para conter essa prática.

Durante a ação desta quinta-feira, mais uma prisão foi realizada, reforçando o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade e responsabilizar os envolvidos nesses delitos.

A Operação Cidade Segura é uma ação contínua, e novas etapas já estão sendo planejadas para reforçar a segurança e proteger o patrimônio público e privado, adianta a Sescon.