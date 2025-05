A Polícia Federal (PF) definiu para a próxima quinta-feira, 5 de junho, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga seu filho Eduardo Bolsonaro por possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito. A investigação tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e envolve suspeitas de obstrução de justiça.

De acordo com as investigações, o ex-presidente teria financiado a permanência do filho nos Estados Unidos e seria o principal beneficiário de uma campanha promovida por Eduardo contra autoridades brasileiras junto ao governo de Donald Trump. O caso também inclui acusações de coação no curso do processo e obstrução de investigação relacionada à organização criminosa.

O deputado petista Lindbergh Faria, que solicitou a prisão de Eduardo Bolsonaro, também prestará depoimento aos investigadores. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso no STF, determinou a convocação das testemunhas para esclarecer os fatos relacionados às acusações contra o parlamentar.

A investigação busca determinar a extensão do envolvimento tanto do ex-presidente quanto de seu filho nas supostas tentativas de interferir no curso das investigações e nas ações contra instituições democráticas brasileiras. O caso ganha especial relevância pelo contexto político e pela natureza das acusações apresentadas.