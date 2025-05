A Polícia Federal (PF) lançou o edital de um novo concurso público com 1.000 vagas distribuídas entre cinco carreiras da corporação. As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de maio e 13 de junho de 2025, e as provas objetivas e discursivas estão marcadas para 27 de julho.

O concurso, organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), contempla oportunidades para os cargos de delegado (120 vagas), perito criminal (69), agente (630), escrivão (160) e papiloscopista (21). Todas as funções exigem formação de nível superior, além de outros critérios específicos definidos no edital.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo. Para os postos de delegado e perito, o valor é de R$ 250, enquanto para agente, escrivão e papiloscopista, a taxa é de R$ 180. Candidatos que se enquadram nos critérios de isenção poderão solicitar a dispensa da taxa entre os dias 26 de maio e 2 de junho.

As etapas do certame incluem provas objetivas, discursivas, testes de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica e investigação social. Para os cargos de delegado e perito, há ainda fases específicas, como prova oral e avaliação de títulos.

O edital completo, com detalhes sobre os conteúdos programáticos, critérios de classificação e requisitos de cada função, está disponível no site da banca organizadora: www.cebraspe.org.br.

Os aprovados no concurso serão convocados conforme a necessidade da corporação, observando o número de vagas previsto. A seleção faz parte do esforço de fortalecimento da estrutura de segurança pública no país.

Serviço:

Concurso público – Polícia Federal

Banca organizadora: Cebraspe

Total de vagas: 1.000

Período de inscrições: 26 de maio a 13 de junho de 2025

Solicitação de isenção da taxa: 26 de maio a 2 de junho de 2025

Data das provas: 27 de julho de 2025