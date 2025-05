A Polícia Federal (PF) desencadeou nesta quarta-feira (7) uma operação que revelou um esquema sofisticado de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo a concessão irregular de aposentadorias através de documentos falsificados e vínculos empregatícios simulados no Distrito Federal.

O esquema criminoso, que operou entre 2014 e 2023, resultou na identificação de 232 benefícios irregulares, causando um prejuízo estimado em R$ 56,6 milhões aos cofres públicos. As investigações apontam que o rombo poderia ultrapassar R$ 200 milhões caso o esquema não fosse interrompido.

A ação conjunta entre a Polícia Federal e a Coordenação de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em diversas localidades do Distrito Federal. Entre os investigados estão contadores que utilizavam empresas de fachada e advogados suspeitos de apresentar documentação falsa em processos judiciais para garantir a liberação indevida dos benefícios.

As autoridades determinaram o bloqueio de bens dos envolvidos e iniciaram um processo de revisão dos benefícios suspeitos. A operação evidencia o trabalho sistemático das instituições de segurança no combate às fraudes previdenciárias, que prejudicam diretamente os contribuintes e beneficiários legítimos do sistema previdenciário brasileiro.

O caso representa mais um capítulo nos esforços contínuos da Polícia Federal para preservar a integridade do sistema previdenciário nacional e coibir o desvio de recursos públicos, fundamentais para a manutenção dos benefícios de milhões de brasileiros que dependem da previdência social.

*Com informações Veja