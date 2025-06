A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, apresentou nesta terça-feira (10) um relatório que pede o indiciamento de 16 pessoas, incluindo as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, por irregularidades na divulgação e operação de sites de apostas esportivas no Brasil.

O documento acusa Virginia Fonseca dos crimes de publicidade enganosa e estelionato. A influenciadora prestou depoimento à comissão em 13 de maio. Por meio de sua defesa, Virginia manifestou surpresa com o pedido e afirmou ter agido dentro da legalidade na divulgação das bets.

Já Deolane Bezerra enfrenta acusações mais graves, que incluem contravenções de jogo de azar não autorizado, estelionato, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A influenciadora conseguiu liberação do STF para não comparecer aos depoimentos da CPI, após ter sido presa por 20 dias em setembro de 2024 durante a Operação Integration.

O relatório também propõe medidas para regular o setor de apostas online no país, como a criação de um cadastro nacional de apostadores e mecanismos de controle financeiro. Entre as sugestões está a proibição do uso de recursos de programas sociais em apostas e o bloqueio de plataformas ilegais pela Anatel.

A comissão não tem poder para realizar indiciamentos diretos, mas pode encaminhar as recomendações ao Ministério Público para investigação. O relatório final ainda precisa ser votado pelos membros da CPI, que teve seu prazo prorrogado até 14 de junho.

Além das influenciadoras, o documento pede o indiciamento de empresários, donos de sites de apostas e outros envolvidos no esquema. A empresa Paybrokers EFX também é alvo de pedido de investigação por possíveis crimes financeiros e exploração ilegal de jogos de azar.

*Com informações CNN Brasil