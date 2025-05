Motoristas que trafegam por mais de 1,4 mil quilômetros de rodovias concedidas em Minas Gerais pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), contam com reforço importante na segurança: um sistema de monitoramento climático em tempo real.

A tecnologia foi implantada por meio de uma parceria entre a empresa Climatempo e a concessionária EPR, responsável pelos lotes concedidos no Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Varginha-Furnas.

Por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta da Climatempo (Smac), as condições meteorológicas são atualizadas instantaneamente. Os alertas emitidos orientam ações preventivas, como a suspensão de obras em caso de mau tempo, mobilização de equipes de emergência e avisos antecipados aos motoristas.

O acompanhamento é realizado pelos Centros de Controle de Operações (CCOs) da EPR, que permitem a identificação de riscos, como deslizamentos, e viabilizam o fechamento temporário de áreas vulneráveis com segurança.

O sistema está em operação nas rodovias que cortam as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul de Minas e Zona da Mata.

Para o secretário-adjunto da Seinfra, Pedro Calixto, a integração entre a gestão rodoviária e a tecnologia amplia a eficiência do planejamento e das operações nas estradas.

“Essa colaboração entre a concessionária e a Climatempo é um exemplo claro de como a inovação, viabilizada pelos contratos de concessão, pode transformar a segurança viária, impactando positivamente a vida dos motoristas e fortalecendo a infraestrutura rodoviária de Minas Gerais”, ressalta o secretário-adjunto da Seinfra, Pedro Calixto.

Segundo Diogo Santiago, diretor-presidente do Núcleo Minas Gerais da EPR, a iniciativa tem se mostrado um grande diferencial. “O monitoramento climático é crucial para a gestão moderna das rodovias. A parceria com a Climatempo nos permite antecipar riscos e agir de maneira preventiva, sempre com foco na segurança dos motoristas”.

Thiago Aires, head da Vertical Infra da Climatempo, também destaca os benefícios do uso de dados em tempo real para a segurança nas estradas. “A inteligência meteorológica, com dados atualizados em tempo real, tem sido fundamental para antecipar situações críticas, facilitando decisões rápidas que minimizam riscos e promovem mais segurança nas rodovias”, finaliza.

CONCESSÕES

O portfólio de projetos estruturado pela Seinfra abrange diversas áreas de infraestrutura e é um dos mais robustos do país.

Atualmente, a pasta possui sob sua gestão cinco contratos de concessões rodoviárias (MG-050, BR-135, Lote Triângulo Mineiro, Lote Sul de Minas e Lote Varginha-Furnas), que somam cerca de 2.250 quilômetros concedidos.

Há ainda o contrato de concessão do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) em fase pré-operacional, que terá aproximadamente 70 quilômetros de extensão.