A Usiminas recebeu, no último sábado (15), o Diploma de Honra ao Mérito durante o I Prêmio Regional do Conselho Nacional da Segurança Privada (Conasep). A cerimônia, realizada na Câmara de Vereadores de Ipatinga, reconheceu empresas e profissionais da área de segurança patrimonial.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara dos Vereadores, Ley do Trânsito; do presidente do Conasep, Alan Hassem, da deputada Rosangela Reis; além de demais vereadores da região e juristas. Representando a Usiminas, estiveram presentes o gerente de Segurança Patrimonial, Fábio Rosa, e a gerente de Relações Institucionais e Comunidades, Tayná Vieira.

Para Fábio Rosa, a homenagem reforça o compromisso da empresa com a proteção de seus colaboradores, patrimônio e operações. “Esse reconhecimento destaca nossos esforços contínuos em capacitação, aprimoramento de boas práticas e adoção de novas tecnologias para garantir um ambiente cada vez mais seguro e protegido”, afirmou. Já Tayná Vieira ressaltou a importância do prêmio. “Mais do que proteger nosso patrimônio, a segurança patrimonial é um compromisso com as pessoas e com a comunidade, essa homenagem valoriza a dedicação da nossa equipe”, destacou.