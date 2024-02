Ipatinga recebe nesta quarta-feira (15) até o próximo sábado (17), o Circuito de Eficiência Energética do projeto Cemig nas Escolas. A iniciativa é gratuita e traz diversas atividades lúdicas e participativas com objetivo de conscientizar a população sobre o uso da energia elétrica e a importância de adotar hábitos mais sustentáveis.

A estrutura do circuito é composta por uma tenda tecnológica e um caminhão, com jogos e desafios que visam a interação do público junto a temática. Na cidade, os equipamentos estarão situados na praça do bairro Cidade Nobre, na avenida Monteiro Lobato, e as atividades acontecem das 9h às 17h.

Os residentes da região poderão participar de atividades como o jogo escape game, no qual o participante precisa realizar os desafios de eficiência energética e descobrir os vilões do alto consumo de energia elétrica em uma casa. Outro jogo disponível é o quiz interativo, com diversas perguntas com a temática de energia, além do jogo de realidade virtual, em que o jogador utiliza óculos de realidade virtual e mergulha em um ambiente no qual precisa resolver as situações, tornando-os mais eficientes com objetivo de ajudar a preservar o planeta.

Serviço:

Circuito de Eficiência Energética

Quando: 15 a 17/02.

Local: Praça do bairro Cidade Nobre, na avenida Monteiro Lobato

Horário: 9h às 17h