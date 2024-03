No ano passado, em março, o maquiador Agustin Fernandez, amigo de Michelle Bolsonaro, teve a iniciativa de expandir sua linha de beleza, que carregava a marca da ex-primeira-dama, para incluir também produtos com o nome do ex-presidente. Daí surgiu a proposta de lançar uma fragrância masculina.

“Michelle e Jair participaram juntos desde o início até o fim. A fragrância foi desenvolvida pela nossa equipe, mas 100% escolhida por eles. Desenvolvemos 30 fragrâncias, conforme gostos do Bolsonaro. Ele queria uma fragrância mais refrescante, mas que na pele puxasse para o amadeirado. Bolsonaro faz o básico, igual a maioria dos homens: corta o cabelo, faz a barba, usa sempre o mesmo desodorante e o mesmo perfume (risos). Bem, agora usa o dele. Ele gostou muito, anda com um exemplar no bolso, mostra pra todo mundo, faz as pessoas sentirem a fragrância”, conta Agustin à coluna.

O valor do produto variará de 197 a 247 reais, com os lucros sendo determinados pelo contrato atual com Michelle. A marca Agustin Fernandez é de propriedade do maquiador, enquanto a sub-marca, conhecida como “linha Michelle Bolsonaro”, é de propriedade de Michelle. Neste arranjo, Jair cedeu a assinatura para o novo produto. Em resumo, os lucros serão compartilhados entre Michelle e Agustin.

Segundo o maquiador, o perfume do Bolsonaro tem notas “mais masculinas, mas acho que vivemos um momento do mercado da beleza em que tudo está bem unissex. Ambos sexos devem comprar e usar”. A escolha pela embalagem em tons verde e amarelo foi decisão do casal. “Fiz um teste com ele em degradê amarelo, aí eles amaram. Ele realmente gosta de verde e amarelo”.

*Com informações Folha do Estado