O tão aguardado show da cantora internacional Madonna, agendado para o próximo sábado, 4 de maio, na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, promete fazer história no Brasil, pois além de apresentar uma megaestrutura, o evento será completamente aberto ao público. A iniciativa, centralmente apoiada pelo Itaú Unibanco, faz parte das celebrações do centenário da instituição financeira.

O palco, montado na areia, será posicionado em frente ao Hotel Copacabana Palace, perto do Posto 2. Possuindo o dobro do tamanho dos palcos usados em outros shows da turnê, ocupará uma área notável de 812m², com uma frente de 24m e uma altura de 18m até o teto.

Para assegurar uma melhor visibilidade para a audiência na areia, o palco está sendo erguido a 2,40m de altura do solo. No decorrer do show, a cantora e seus dançarinos farão uso de três passarelas, sendo a principal com 22m de extensão e as secundárias com 20m cada.

Mesmo com o suporte financeiro principal do Itaú, o megaevento será beneficiado por uma considerável contribuição de recursos públicos, oriundos dos impostos dos cidadãos. Quando questionado sobre o tema, o governador Cláudio Castro indicou que o governo estadual e a prefeitura se aliaram para tornar possível o patrocínio do show da popstar.

O governador reconheceu que apenas recentemente a participação do governo estadual no financiamento do evento foi revelada. Defendeu que a colaboração entre o governo estadual e municipal é crucial para destacar o Rio de Janeiro no palco mundial, sustentando que o turismo e a cultura são incentivados, estabelecendo a cidade como um local para grandes shows.

“O patrocínio do estado e da prefeitura foram negociados juntos. Eram R$ 20 milhões. Um deu R$ 10 (milhões) e o outro deu R$ 10 (milhões). Não teve o estado chegando no final. O que acabou só sendo divulgado no final agora. Mas é um evento do estado e município juntos. Isso é igual à lógica da pessoa pobre, que é endividada, que faz tudo para pagar uma boa faculdade para seu filho para ele poder crescer e não passar dificuldade. Ou a gente investe e coloco o Rio em cenário internacional e a gente volta a crescer no nosso turismo, volta a crescer no setor de serviços, ou o Rio de Janeiro nunca vai sair da situação difícil”, alegou.

“É um evento que coloca Rio num cenário mundial. Só se fala neste show no mundo inteiro. Considero um acerto estar fazendo (o patrocínio), entendo o ganho para a cidade. A perspectiva para retorno é de R$ 300 milhões. Ganha turismo, ganha cultura, e o Rio se coloca num cenário de grandes espetáculos”, defendeu.

A popstar Madonna já chegou ao Rio. Ela desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, localizado na Zona Norte da cidade, na manhã de segunda-feira.

*Com informações do Jornal Folha Destra