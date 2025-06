A administração de Ipatinga assinou, nessa terça-feira (3), a ordem de serviço para o início das obras de contenção e recuperação na alça da Avenida Maanaim, nas proximidades do acesso ao bairro Cidade Nobre. Os trabalhos começaram imediatamente após a assinatura, com o objetivo de solucionar os danos causados pelas fortes chuvas do dia 12 de janeiro, que comprometeram parte da estrutura da via.

A solenidade oficial de lançamento da obra foi realizada no local na manhã de hoje (4), com a presença de autoridades e técnicos da Secretaria de Obras Públicas.

A interdição na região teve início já na terça-feira e foi necessária para garantir a segurança da população durante a execução dos serviços. O bloqueio impede totalmente o acesso da Avenida Maanaim à ponte sobre o córrego e à Avenida Monteiro Lobato, nas imediações da empresa Francofer, inviabilizando o tráfego para o bairro Cidade Nobre por esse trajeto. Já o sentido bairro–centro, pelas ruas Visconde de Mauá e Santos Dumont, permanece liberado, com acesso normal à Avenida Maanaim.

No local será construída uma nova estrutura de muro de contenção em blocos de concreto, substituindo o antigo muro de gabião, que desabou com o alto volume de chuvas em janeiro. Também será realizada a recuperação completa do trecho danificado da pista, com substituição da base e aplicação de novo asfalto.

A previsão é que os trabalhos durem aproximadamente 60 dias, podendo haver alterações conforme as condições climáticas.

ROTAS ALTERNATIVAS

Durante o período de interdição, os motoristas que desejam acessar o bairro Cidade Nobre deverão utilizar rotas alternativas, como as avenidas Guido Marliére e Brasil ou as avenidas Maanaim e Simón Bolívar, passando pela rotatória da feira do Canaã.

A prefeitura pede a compreensão da população e reforça que a obra é essencial para garantir a segurança dos moradores e a estabilidade da via. O local está sinalizado e conta com o apoio de agentes de trânsito para a orientação dos condutores nos primeiros dias da interdição.

De acordo com a secretária de Obras Públicas, Jéssica Mara dos Reis, “essa obra é uma resposta rápida e definitiva para um problema estrutural que surgiu em decorrência das chuvas. Vamos trabalhar com agilidade e responsabilidade para devolver à população uma via segura e funcional o mais breve possível”.