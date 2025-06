O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua comitiva optaram por hospedagens de alto padrão durante viagem oficial à França, com diárias que chegam a R$ 36,5 mil em hotéis de luxo em Paris e Nice. A escolha dos estabelecimentos chamou atenção pelos valores e estrutura sofisticada oferecida aos hóspedes.

Em Paris, o grupo está instalado no InterContinental Le Grand, localizado no centro histórico da capital francesa, com vista privilegiada para a Ópera Garnier. As diárias variam entre R$ 5,5 mil e R$ 9,4 mil, incluindo serviços premium como spa, academia com instrutor particular e atendimento médico exclusivo.

Já em Nice, parte da comitiva escolheu o Le Negresco, onde a suíte mais exclusiva, com vista para o mar, atinge o valor de R$ 36,5 mil por dia. O hotel oferece acomodações a partir de R$ 5,7 mil e disponibiliza aos hóspedes piscina coberta, praia privativa, transporte em limusine e restaurante estrelado.

Alguns parlamentares que integram a comitiva optaram por alternativas mais modestas, hospedando-se em outros hotéis ou até mesmo em residências de familiares durante a estada no país europeu. A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, tem agenda própria em Paris, incluindo participação em evento sobre moda brasileira ao lado da primeira-dama francesa, Brigitte Macron.

A viagem oficial do presidente à França está prevista para durar seis dias, com diversos compromissos diplomáticos programados. Entre as atividades previstas, constam uma sessão de fotos em ponto turístico e participação em conferência sobre desinformação.

*Com informações Revista Oeste