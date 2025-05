O Papa Leão XIV recebeu nesta segunda-feira (19), no Vaticano, representantes de diversas igrejas e religiões, reforçando seu compromisso com o diálogo inter-religioso e a construção de pontes entre diferentes crenças. O encontro aconteceu um dia após sua celebração inaugural como Bispo de Roma.

Durante o encontro, que contou com a presença de líderes religiosos importantes como Sua Santidade Bartolomeu, Sua Beatitude Teófilo III e Sua Santidade Mar Awa III, o novo pontífice enfatizou a importância do diálogo no momento atual. “O tempo presente é de diálogo e de construção de pontes”, declarou o Papa.

O encontro ganhou relevância especial por coincidir com o 1700º aniversário do Primeiro Concílio Ecumênico de Niceia, marco histórico na elaboração do Credo compartilhado por todas as Igrejas cristãs. Leão XIV destacou esse simbolismo, reafirmando seu compromisso com a unidade na fé.

Em seu pronunciamento, o Papa reconheceu o legado de seu antecessor, Francisco, especialmente na promoção da fraternidade universal e do diálogo inter-religioso. Destacou a importância das relações interpessoais nos encontros ecumênicos, sem diminuir a relevância dos vínculos eclesiais.

O novo pontífice dedicou atenção especial às relações com judeus e muçulmanos. “Devido às raízes judaicas do cristianismo, todos os cristãos têm uma relação especial com o judaísmo”, afirmou, enfatizando a necessidade de manter o diálogo teológico mesmo em tempos de conflito.

Sobre o relacionamento com os muçulmanos, ressaltou o crescente empenho no diálogo e na fraternidade, reconhecendo a adoração ao “Deus Único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente” como base para a construção de pontes entre as comunidades.

O Papa encerrou o encontro com um apelo pela paz mundial e pelo desenvolvimento integral, convocando todas as religiões a dizerem “não” à guerra e à corrida armamentista, e “sim” à paz e ao desarmamento. “Se estivermos de acordo e livres de condicionamentos ideológicos e políticos, poderemos ser eficazes”, concluiu Leão XIV, pedindo a bênção divina para que a esperança cresça no mundo.