Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, faleceu na manhã desta quarta-feira (26) no hospital Mater Dei, onde estava internado desde 3 de janeiro. O político de 77 anos enfrentava complicações de saúde após um tratamento bem-sucedido contra um linfoma abdominal no fim do ano passado.

Recém-reeleito para seu segundo mandato, Noman não chegou a exercer presencialmente o cargo em 2025. Sua última aparição pública foi durante a posse virtual em janeiro, quando enviou uma mensagem de agradecimento aos médicos e demonstrou otimismo para o novo período à frente da prefeitura.

Servidor público de carreira, Fuad construiu uma trajetória de mais de cinco décadas na administração pública. Iniciou no Banco Central, passou pelo Tesouro Nacional e alcançou posições de destaque como secretário de Estado em Minas Gerais. Sua primeira experiência em cargo eletivo veio tardiamente, aos 77 anos, quando venceu as eleições para prefeito de Belo Horizonte.

Conhecido pelo estilo paternal e pelo uso característico de suspensórios, conquistou a população da capital mineira mesmo tendo iniciado sua campanha com apenas 11% das intenções de voto. Na última eleição, garantiu mais quatro anos de mandato, tornando-se o prefeito mais velho entre as capitais brasileiras.

O político deixa esposa, Mônica Drummond, sua companheira por 52 anos, dois filhos e quatro netos. Em sua última entrevista ao assumir a reeleição, havia declarado que este seria seu “último cartucho” na vida pública, manifestando o desejo de acompanhar o crescimento dos netos após concluir o mandato.

O vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil), que já estava no exercício interino do cargo desde janeiro, assume definitivamente a prefeitura de Belo Horizonte.

O velório está programado para quinta-feira (27), com cerimônia restrita aos familiares.

FULIBAN

A Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban) expressou seu profundo pesar pelo falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Em homenagem a sua memória, a Fuliban emitiu uma nota de pesar, reconhecendo a imensa contribuição do prefeito para a cidade e a sociedade como um todo.

A Fuliban se une à dor dos familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao lado de um líder tão inspirador. Neste momento de luto, reafirma seu compromisso com os valores que sempre foram exaltados pelo prefeito.

VEJA A NOTA

“A Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban) manifesta seu profundo pesar pelo falecimento, nesta data, do Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Fuad Jorge Noman.

O prefeito Fuad sempre manifestou seu orgulho por sua origem síria, mantendo forte identidade com a cultura e os valores árabes, dentre os quais o amor à família e à sua terra.

Descanse em paz, Prefeito Fuad. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.”