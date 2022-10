No mês de setembro, foram criados 278.085 empregos com carteira assinada no país. O saldo positivo foi verificado em todas as unidades da federação e nos cinco grupamentos de atividades econômicas pesquisadas. No acumulado do ano de 2022, foi registrado saldo de 2.147.600 novos postos formais de trabalho.

Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (26), pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Os 278.085 postos de trabalho criados em setembro são resultado da diferença entre 1.926.572 contratações e 1.648.487 demissões.

O estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, em setembro de 2022 contabilizou 42.825.955 vínculos.

Entre as atividades econômicas, o maior crescimento ocorreu no setor de serviços, com saldo de 122.562 postos, com destaque para os subsetores de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com saldo de 59.210 vagas no mês.

O comércio ficou em segundo lugar, com saldo positivo de 57.974 e a Indústria apresentou o terceiro maior saldo positivo, com a geração de 56.909 postos. O setor da construção também registrou saldo positivo, com 31.166 postos e a agropecuária registrou criação de 9.474 postos.

Em setembro, as cinco regiões brasileiras apresentaram saldo positivo, lideradas pelo Sudeste (108.219 postos), seguido pelo Nordeste (86.658 postos), Sul (38.179 postos), Centro-Oeste (25.458 postos) e Norte (19.400 postos).

Entre as unidades da federação, o maior saldo ocorreu em São Paulo, totalizando 61.167 novos postos. Minas Gerais foi o segundo com maior geração, totalizando 23.723 novos postos, seguido de Pernambuco, com geração de 20.528 postos. Já os estados com menor saldo foram Roraima (1.069 postos), Acre (752 postos) e Amapá (739 postos).

TRABALHO INTERMITENTE

Em setembro de 2022, houve 25.629 admissões e 17.685 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, que é quando o funcionário é contratado para prestar serviços de forma esporádica. A atividade gerou saldo de 7.944 empregos, envolvendo 5.756 estabelecimentos contratantes. Um total de 188 empregados celebrou mais de um contrato na condição de trabalhador intermitente.

TRABALHO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL

Nessa modalidade, foram registradas 17.721 admissões e 15.228 desligamentos, gerando saldo de 2.493 empregos, envolvendo 8.699 estabelecimentos contratantes. Um total de 60 empregados celebrou mais de um contrato em regime de tempo parcial.

DESLIGAMENTO MEDIANTE ACORDO

Foram 18.110 os desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado em setembro de 2022, envolvendo 12.619 estabelecimentos, em um universo de 11.767 empresas. Houve 63 empregados que realizaram mais de um desligamento mediante acordo com o empregador.

O CAGED

Foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O registro é usado pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.

É usado também como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho e como subsídio para decisões governamentais.