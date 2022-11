A Usiminas anunciou neste mês de novembro uma agenda contínua de encontros com as comunidades da região do Vale do Aço. As reuniões com os grupos de moradores, chamadas “Usiminas na Comunidade”, ocorreram com lideranças dos bairros Amaro Lanari (Coronel Fabriciano) e Cidade Nova, Jardim Vitória e Horto Paraíso (Santana do Paraíso), nos dias 10 e 21 de novembro.

Os encontros serão permanentes, circulando pelos diversos bairros das cidades da região e reúnem, principalmente, os membros das associações de moradores locais. O “Usiminas na Comunidade” também tem como objetivo ampliar o diálogo e ir às comunidades mais distantes da Usina de Ipatinga.

“A nossa proposta é criar uma oportunidade de escuta e diálogo para um melhor entendimento sobre a realidade dessas comunidades. Além disso, também apresentamos projetos, informamos e tiramos dúvidas sobre a atuação da empresa e ações que beneficiam a comunidade”, explica André Chaves, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da empresa.

Além de apresentar a iniciativa e reforçar a abertura para o diálogo, a pauta nos primeiros encontros tem sido esclarecer sobre o principal projeto da Usiminas na região, a reforma do Alto-Forno 3. O objetivo é discutir os investimentos e oportunidades que essa iniciativa vai oferecer para a região.