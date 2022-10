“Tenho convicção que o trabalho de vocês vai fazer toda a diferença na vida da população”. A frase do prefeito Douglas Willkys foi dita durante a visita que ele fez à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação onde dez agentes municipais de trânsito estão passando por um curso de formação e treinamento. O prefeito estava acompanhado do vice-prefeito José Vespasiano Cassemiro, Professor Vespa, e do secretário de Obras, Sérgio Martins.

Os agentes de trânsito foram aprovados em concurso público e empossados recentemente pela atual gestão do município. Agora eles estão sendo capacitados num curso com carga de 200 horas aulas, exigência do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Inicialmente o trabalho dos agentes será educativo para conscientizar os motoristas e motociclistas sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito. “Estamos muito felizes de poder contar com esse primeiro grupo de agentes de trânsito em nossa cidade, destacou o vice-prefeito Professor Vespa, acrescentando que esse trabalho de formação será fundamental para orientar e tornar o trânsito em Timóteo mais seguro”, citou.

O prefeito Douglas Willkys também acredita que o trabalho inicial dos agentes de trânsito baseado na orientação será importante na conscientização dos motoristas. “Nosso objetivo é que a cidade tenha um trânsito mais humanizado”, citou o prefeito. Douglas lembra que a implementação dos agentes de trânsito é resultado de muito planejamento e preparação para que o trabalho seja feito de forma eficiente e eficaz.

Além da formação os agentes também contarão com uma estrutura adequada para um melhor desempenho profissional com veículos, uniforme e equipamentos adequados a atuação dos agentes nas ruas. A previsão é que os agentes comecem a atuar nas ruas e avenidas da cidade a partir de janeiro de 2023.