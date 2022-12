A família de Jô Soares não quis revelar a causa da morte do apresentador, que morreu em agosto, aos 84 anos. Quatro meses depois, o motivo foi descoberto. Jô teve complicações devido à obesidade e morreu por insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial. Ele teve um estreitamento da abertura da válvula aórtica, que controla a saída de sangue do ventrículo esquerdo do coração. Com isso, o fluxo de sangue foi bloqueado.

Parte da herança de Jô foi deixada para sua ex-mulher, Flávia Pedras, e outra parte para funcionários que o acompanharam ao longo de sua carreira.

Flávia falou sobre a despedida de Jô: “Tendo sua morte sido natural e não trágica, felizmente, sendo ele um sujeito elegante na vida, desejamos que a morte dele fosse um pouco mais calma e reservada. Ele se mostrou tanto na vida, estava de bom tamanho. Quis caixão fechado e cremação, tudo rápido, e teve todo meu apoio”.

*AE