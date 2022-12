Uma série de demissões foi realizada nessa quinta-feira (1º) na rede de televisão CNN Brasil após quase três anos de existência. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do portal UOL, o número de funcionários que foram desligados da emissora chegou a 125 profissionais, que incluem todos os departamentos da empresa.

Segundo o site Pleno.News, entre os demitidos estão figuras como Monalisa Perrone, Sidney Rezende, Boris Casoy, Glória Vanique e até Leandro Karnal. A CNN, porém, nega a saída de Karnal e diz que ele terá um programa na emissora em 2023. No entanto, de acordo com a coluna de Feltrin, o historiador terá a temporada de seu programa no próximo ano porque ela já está gravada.

As demissões teriam sido motivadas por uma crise que tem sido causada pelos altos custos da emissora e o baixo retorno em audiência. O espaço que a CNN Brasil possuía no mercado televisivo de notícias diminuiu ainda mais com a estreia da Jovem Pan News.

Na tarde desta quinta, a emissora emitiu uma nota e afirmou que as decisões de corte de custos, demissões e o fechamento da sucursal do canal no Rio de Janeiro foram motivadas por uma “adequação ao momento político e econômico do país”.