Com investimento aproximado de R$ 8 milhões, nos últimos 18 meses, a Prefeitura de Coronel Fabriciano está renovando toda a sua frota municipal. Esta semana, foram entregues mais 10 novos veículos: uma picape (modelo Strada), um carro (Tracker), sete vans com lugares para sete passageiros (Spinner) e um micro-ônibus para 17 passageiros (Ford Transit).

No total, foram adquiridos quase 40 veículos, com recursos próprios da prefeitura, convênios com os governos estadual e federal, além de emendas parlamentares por meio de licitações por menor preço. Parte já foi incorporada à frota municipal e alguns novos ainda serão entregues. Dentre os automóveis estão carros; caminhonetes e utilitários; vans, micro-ônibus e ônibus escolares.

O secretário de Governança Política, José Márcio Pereira, explica que esta é uma ação de planejamento estratégico da gestão Novos Tempos voltada a gerar economia aos cofres públicos e melhorar a qualidade do serviço prestado ao cidadão. “Os nossos veículos já estavam muito depreciados, sucateados, o que gerava um custo alto de manutenção preventiva e corretiva, como também o consumo de combustível”, explica.

Em Fabriciano, a idade média da frota era de 12 anos. Além disso, alguns já estavam parados e obsoletos e, por isso, o município precisava alugar automóveis para a prestação dos serviços.

“A cidade está crescendo e precisa de mais equipamentos para atender a demanda de serviços. É uma determinação do prefeito Marcos Vinicius continuar a investindo para tornar a gestão cada vez mais eficiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, garantiu o vice-prefeito Sadi Lucca.

Ainda dentro das ações de planejamento estratégico para a frota, os veículos e utilitários antigos serão leiloados em breve e o valor arrecadado, será revertido para aquisição de novos conforme as necessidades das secretarias municipais.

CONFORTO E SEGURANÇA

Os novos automóveis vão atender setores diversos da Prefeitura, em especial Assistência Social, Saúde e Educação que demandam constantes deslocamentos de usuários dos serviços (como alunos e pacientes em tratamento fora do domicílio) e também de equipes de profissionais em atendimento e ações em campo.

“O investimento nos veículos garante melhores condições de trabalho ao servidor e nos dá a garantia de que quando a pessoa precisar de transporte, será atendida com segurança e conforto”, completa o secretário José Márcio.