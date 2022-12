No centro da suspeita da Polícia Federal (PF) como empresa de fachada, A LFT Marketing Esportivo, empresa de Luís Cláudio Lula da Silva, filho do Lula, retomou as atividades recentemente. Com a iminente chegada do pai ao Planalto, Luís Cláudio mudou a empresa de endereço e alterou o ramo de atividade. A tendência é que a LFT exerça atividade no ramo de eventos. As informações são do Pleno.News.

Sem absolutamente nenhum funcionário no ano de 2014, a empresa do filho de Lula lucrou cifras invejáveis naquele período, oferecendo supostos serviços a grupos de empresários com enorme ambição em negociar com o governo federal.

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) investigaram o caso em 2015, quando o escritório da empresa foi todo revirado durante operação, mas nada que oferecesse risco ao sossego do filho do, então, presidente da República.