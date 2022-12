A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu 275 viaturas durante cerimônia realizada nesta segunda-feira (19), na Cidade Administrativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Os veículos serão destinados tanto para trabalho ostensivo em 182 municípios mineiros, quanto para patrulhamento do batalhão rodoviário da Polícia Militar nas estradas mineiras, além de ações educativas. Esses automóveis representam um aporte de mais de R$ 36 milhões, provenientes do caixa estadual, de uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Fundo Nacional de Segurança Pública e de emendas da bancada mineira na Câmara dos Deputados.

“Essa força conjunta entre o Executivo estadual e a nossa bancada tem feito uma diferença muito grande. Há quatro anos, nossa frota tinha uma idade média de quase dez anos, e já reduzimos para menos da metade”, afirmou o governador Romeu Zema, durante a cerimônia de entrega das chaves.

O comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, destacou os ganhos obtidos a partir desse aprimoramento da infraestrutura da corporação. “Isso permite conforto, economia e menor gasto com manutenção, permitindo inúmeras conquistas logísticas e estruturais, com uma polícia cada vez mais equipada e preparada. A nossa responsabilidade é que isso retorne em serviço para a população”, ressaltou.

CHAVES

No evento, as chaves de 232 viaturas foram entregues a comandantes de batalhões e prefeitos dos municípios contemplados. Uma parcela já havia sido colocada à disposição da PMMG anteriormente e o restante estará em operação até o final do ano. O secretário de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), Igor de Alvarenga enfatizou a parceria da pasta com a PMMG, lembrando que 75 veículos serão usados no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

“Não se trabalha sozinho a questão da violência dentro de escolas e da prevenção ao uso das drogas. É preciso haver integração, com parceria e confiança. Trabalhamos há muito tempo com a PMMG e continuaremos trabalhando nessa prevenção, levando acolhimento e educação de qualidade para nossos estudantes”, afirmou Alvarenga.

Também estavam presentes os secretários de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Rogério Greco, e de Governo (Segov), Igor Eto.

COLÉGIOS TIRADENTES

Ao lado das viaturas, a PMMG também recebeu placas fotovoltaicas que garantirão autossustentabilidade energética para os 30 colégios Tiradentes de Minas Gerais. “Luz para a gente significa economia e sustentabilidade”, resumiu o secretário de Educação sobre o resultado de um investimento de R$ 12 milhões.

KITS PARA RESGATE

Ainda na ocasião, o Corpo de Bombeiros recebeu 57 kits desencarceradores (cortador, alargador e extensor) para o resgate em acidentes automobilísticos, a um custo de R$ 6,7 milhões. De acordo com o comandante-geral, coronel Edgard Estevo da Silva, esse é mais um passo que habilita a corporação a prestar socorro a mais mineiros e em melhores condições.

“Saímos de 73 municípios com unidades do Corpo de Bombeiros, em 2019, para 88, e chegaremos a 90. Alinhados com os prefeitos, tivemos condições de dar uma estrutura predial para cada uma dessas unidades”, afirmou.