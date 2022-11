A Secretaria de Saúde de Ipatinga e a Associação “Meu Amigo Cão” assinaram ontem (9) um convênio que tem por finalidade a esterilização cirúrgica de cães e gatos no município. A entidade de proteção dos animais exerce suas atividades na região há mais de dez anos e foi reconhecida como Utilidade Pública em 2016, por meio da Lei nº 22.191. Contudo, nunca havia recebido incentivo financeiro de administrações da cidade.

A veterinária Shara Regina da Silva, presidente da associação, considera que este é um momento de extrema felicidade para todos os voluntários que fazem parte do “Meu Amigo Cão”. Segundo ela, “o controle populacional de cães e gatos, em especial os que vivem nas ruas, é muito importante e as ações da proteção animal precisam estar sintonizadas com as de saúde pública, pois o objetivo final é o mesmo. Esse incentivo vai contribuir para esse controle e é um ganho para toda a região”, avaliou.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Laressa Almeida, lembra que esta é uma demanda bem antiga e ressalta que trata-se de uma conquista histórica para os protetores de animais. “Temos um carinho especial por esta causa e sempre dissemos que ela teria nossa atenção na gestão. Com responsabilidade, cumprindo as leis e cientes de que o nosso melhor está sendo feito pelas pessoas e também no cuidado com os animais”, destaca.

CONTROLE POPULACIONAL

O termo de fomento celebrado entre a prefeitura e a organização da sociedade civil Associação Meu Amigo Cão constitui uma forma de amparar o controle populacional de cães e gatos no município. As castrações serão direcionadas a cães e gatos de rua recolhidos dentro da área do município e cães e gatos internos do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

As cirurgias serão realizadas em clínicas veterinárias, utilizando técnica minimamente invasiva e protocolo anestésico aprovado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).