Na noite dessa quinta-feira (22), foram acesas as luzes de Natal no Centro de Ipatinga, uma ação que contou com o apoio da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga. O evento teve a participação do Papai Noel, além da apresentação da Cantata de Natal na Praça 1º de Maio. Lojistas, empresários e lideranças políticas estiveram presentes na solenidade.

Além da iluminação do Centro, já estão acesas as luzes natalinas instaladas nas árvores do canteiro central da avenida Carlos Chagas, no bairro Cidade Nobre. O acendimento ocorreu na noite de quarta-feira (21), com a presença de lojistas e empresários. Essa iniciativa faz parte do projeto “Seminaluz- Iluminação e Urbanidade” da Cemig, realizado pela empresa Cênika Eventos e pelo Governo do Estado, e conta com o apoio da Aciapi e da CDL de Ipatinga e da Prefeitura de Ipatinga.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, destacou que o acendimento das luzes natalinas nesses dois centros comerciais de Ipatinga é muito importante para a cidade e para a classe empresarial. “Esse ano, em parceria com a empresa Cênika, conseguimos ter um projeto aprovado, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, para que essa ação fosse possível. No entanto, devido ser ano eleitoral, houve um atraso para a liberação da verba para a realização do projeto, mas mesmo assim, preferimos fazer para não ficar sem os enfeites e também já nos prepararmos para o próximo ano”, explicou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, ressaltou que os consumidores ainda poderão fazer suas compras nas vésperas do Natal com um centro comercial enfeitado e embelezado. “Muitas pessoas ainda não compraram seus presentes de Natal e vão deixar para fazer isso até sábado (24), conforme apontam algumas pesquisas. Desse modo, elas terão a oportunidade de fazer suas compras e contemplar a iluminação natalina, que foi feita com muito carinho. Esse ano começamos de maneira tímida, contemplando apenas dois locais, mas se tudo der certo, ano que vem estaremos contemplando mais centros comerciais, embelezando ainda mais a nossa cidade”, destacou.

Para o diretor da Cênika, Morrison Deoli, foi um privilégio participar dessa ação natalina junto às entidades. “O projeto Seminaluz da Cemig existe há 16 anos e nesse ano aproveitamos a oportunidade de fazer uma parceria com a Aciapi e CDL, trazendo as luzes de Natal para os centros comerciais da cidade. Já tínhamos feito a iluminação no Parque Ipanema e em outros locais, então para nós foi uma oportunidade muito grande continuar com a iluminação no bairro Cidade Nobre e no Centro de Ipatinga”, afirmou.