Atendendo aos questionamentos de jornalistas, nesta quinta-feira (29), o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, falou sobre o estado de saúde do Papa emérito Bento XVI, que está sendo cuidado num antigo convento do Vaticano, onde vive desde 2013.

“O Papa emérito conseguiu descansar bem ontem à noite, está absolutamente lúcido e alerta e hoje, embora seu estado continue grave, a situação é estável no momento. O Papa Francisco renova o convite para rezar por ele e acompanhá-lo nestas difíceis horas”, informou Bruni.

As atenções se voltaram para a situação do Papa Emérito nesta quarta-feira (28), quando o Papa Francisco pediu orações por Bento XVI. “Recordemos, ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor à Igreja até o fim”, disse Francisco.

UNIDADE NA ORAÇÃO

Após as palavras do Papa, várias foram as manifestações de afeto, proximidade e orações em todo o mundo. O Conselho Episcopal Latino-Americano, a Igreja Católica Armênia, a Comunidade Canção Nova, a arquidiocese do Rio de Janeiro e dioceses em todo o mundo têm se unido em oração nesta intenção.

Bento XVI tem 95 anos de idade e esteve à frente da Igreja Católica por quase oito anos, de 2005 a 2013, quando apresentou sua renúncia. No anúncio feito na época, explicou que suas forças, devido à idade avançada, já não eram idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Nos últimos nove anos, ele vive uma vida de oração no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano.

MISSA PELO PAPA EMÉRITO

A Santa Sé também informou hoje que amanhã (30), haverá uma Missa na Basílica de São João de Latrão na intenção de Bento XVI. A celebração será às 17h30 (hora local) e presidida pelo vigário do cardeal arcipreste da basílica, Dom Guerino Di Tora.

Com informações da Canção Nova