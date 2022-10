Conforme o Decreto nº 10.276, publicado pelo Executivo no último dia 14, no Diário Oficial do Município, será ponto facultativo nas repartições públicas de Ipatinga na próxima segunda-feira (31) e também na terça (1º). O recesso proporciona aos servidores municipais um descanso prolongado, ligado ao feriado do Dia de Finados, quarta-feira, 2 de novembro. Os serviços nas repartições públicas retornarão na quinta-feira (3).

O Dia do Servidor Público é comemorado tradicionalmente em 28 de outubro, que este ano caiu nesta sexta-feira. Contudo, os servidores terão expediente normal na data, às vésperas das eleições marcadas para este final de semana, o que contribui para que possam cumprir o dever cívico de participar do pleito.

De acordo com o decreto do Executivo, o ponto facultativo não se aplica às atividades vinculadas aos serviços essenciais, que deverão funcionar normalmente na segunda e na terça-feira da próxima semana: Defesa Civil, Limpeza Urbana, Cemitérios, Vigilância e Agentes de Trânsito; Hospital Municipal, UPA e Samu. Quanto às Escolas Municipais, elas cumprem calendário próprio da Secretaria de Educação.