Em meio à rotina da movimentada Avenida Cristóvão Colombo, no coração da Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, um detalhe em um ponto de ônibus chama a atenção. Centenas de post-its coloridos ocupam os painéis do abrigo de passageiros em frente ao número 104. Quem se aproxima, recebe uma mensagem importante: um lembrete para se proteger contra os tipos de câncer que atingem homens e mulheres no país, como os de mama e próstata.

A intervenção marca o início da campanha Juntos pela Prevenção, que aborda os temas relacionados ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. O objetivo é reforçar com a população a necessidade de manter os exames preventivos em dia e cuidar da saúde em geral.

Nas cores rosa e azul, os post-its na Avenida Cristóvão Colombo trazem lembretes para que homens e mulheres façam os exames, acompanhados de um QR Code que leva ao hotsite da campanha, que tem mais informações sobre formas de prevenção, sintomas e orientações sobre os exames disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Lá, há páginas específicas sobre saúde da mulher e do homem.

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), busca chamar atenção para uma visão integral sobre a saúde, estimulando o autocuidado e recomendando a mudança de hábitos para um estilo de vida mais saudável.

NAS RUAS

As instalações no abrigo na Savassi, que foram feitas nessa quarta-feira (26/10), atraíram a curiosidade de pedestres e passageiros, que aprovaram a iniciativa.

“Linda e importantíssima a campanha. Meus exames estão todos em dia”, comentou a caixa de padaria e babá Gláucia de Oliveira, de 58 anos. Além do acompanhamento médico, ela destacou a necessidade de ter um estilo de vida mais regrado para evitar as doenças. “Bebo muita água, durmo bem, faço caminhadas, ginástica on-line, procuro ter uma alimentação mais saudável, não fumo e não bebo”, listou.

“Precisamos prevenir e nos cuidar. Como trabalho na área médica, vejo muitos casos difíceis. Procuro ter cuidado com a saúde, com a alimentação. Estou chegando em uma certa idade e não posso me descuidar”, afirma a auxiliar de atendimento Maria de Fátima Souza, de 60 anos.

Moradora do Bairro Santa Tereza, na região Leste da capital, a aposentada Valéria da Silva Lemos Faria lembra que as pessoas devem estar atentas com o próprio corpo. “Tudo descoberto no início é muito mais fácil de tratar. Estou com os exames em dia, fiz até no mês passado, sempre faço o autoexame”, afirma.

A gerente de loja Gisele Ribeiro Coelho Teixeira, de 41 anos, concorda. “Quanto antes descobrir algo, a cura é mais fácil. Faço os exames todo ano. Se cuidem. A saúde é o mais importante”, conclui.

Os homens também aprovaram o alerta. “É muito importante tratar precocemente, porque aí é mais fácil ter a cura. Me alimento bem, faço exercícios em casa”, disse o administrador de empresas Marco Antônio Aranha Falcão, de 68 anos.

O corretor Jessé de Oliveira, também de 68 anos, falou sobre a questão de alguns homens terem vergonha de consultarem um especialista para realizar os exames. “Hoje há uma barreira muito grande, por falta de esclarecimento. As pessoas precisam se cuidar, e não só na hora que já tiverem a doença”, disse, ressaltando a necessidade das consultas médicas e exames, além de hábitos saudáveis.

AS DOENÇAS

O câncer de mama é o segundo mais comum na população feminina, apenas atrás do câncer de pele não melanoma, e, ainda, é o responsável pela mais frequente causa de morte por câncer no sexo feminino. Clique aqui e saiba mais.

Já o de próstata é o segundo mais comum entre os homens e, em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum do Brasil. A campanha em Minas Gerais também chama a atenção para os cânceres de colo de útero, pênis e testículos. Mais informações estão disponíveis neste link.

Homens e mulheres têm direito ao acesso à saúde integral, humanizada e de qualidade, livre de qualquer forma de preconceito ou discriminação por meio do SUS.