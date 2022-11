Uma grande mobilização em alusão ao “Novembro Azul” aconteceu nesta terça-feira (8), no galpão central do Parque Ipanema. Com a presença de representantes do Executivo de Ipatinga, diversas ações foram realizadas durante toda a manhã.

Palestras sobre a importância da saúde das mulheres e dos homens; aferição de pressão arterial e glicemia; testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) foram algumas das atividades do evento. A Secretaria de Saúde também assinalou, na ocasião, o encerramento das programações do Outubro Rosa e do Outubro Verde.

O evento teve o objetivo de levar informações à população sobre o câncer de próstata e outras doenças que acometem o sexo masculino. A campanha deseja frear também o preconceito em relação ao autocuidado e aos exames importantes que diagnosticam precocemente as doenças. Ela enfatiza, além da prevenção e combate ao câncer de próstata, a saúde masculina em sua totalidade.

De acordo com o secretário de Saúde, Cléber de Faria, a campanha Novembro Azul traz mais visibilidade e informações sobre a importância dos homens atentarem para a própria saúde. Ele comentou: “A boa saúde exige, além de hábitos saudáveis, orientações seguras. Nossos profissionais de saúde estão preparados para conscientizar os pacientes sobre as doenças, sintomas e prevenção, além de realizar os exames, caso seja pertinente”, explica.

PARCERIAS

Para a realização do evento, que também trouxe orientações sobre a saúde feminina e orientações sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), a Secretaria de Saúde contou com a participação das equipes de Vigilância em Saúde; Centro de Controle de Doenças Infectoparasitárias (CCDIP); Lar da Fraternidade – com exposição de artesanatos; grupo de artesanato Amor em Fios (Unidade de Saúde Cidade Nobre); Farmácia Verde Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.