O mês de novembro marca a campanha que conscientiza os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.

O objetivo principal é alertar a sociedade com ações afirmativas, conscientizando sobre a necessidade de cuidar do corpo e da mente. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, evitar cigarros e fazer exames de rotina.

O movimento Novembro Azul é aderido mais uma vez pelo San Diego Suítes Ipatinga, que ilumina a fachada do hotel em apoio à causa, transmitindo a mensagem: a prevenção é necessária.

Durante o mês, a fachada ficará iluminada com a cor azul como forma de apoio e com intuito de encorajar os homens a realizarem seus exames, reforçando a necessidade de buscar mais informações sobre o tema.

Iniciativas como estas visam incentivar a população masculina a procurar atendimento médico preventivo. E isso é possível se os homens que têm 40 anos realizarem o exame anual, que é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, fator decisivo para o sucesso do tratamento.