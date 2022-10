O custo de vida no Cairo aumentou tanto que o segurança Mustafa Gamal teve de enviar a mulher e a filha de um ano para morar com os pais dele em uma vila a 110 quilômetros ao sul da capital egípcia para economizar dinheiro.

Gamal, de 28 anos, ficou para trás, trabalhando em dois empregos, dividindo um apartamento com outros jovens e tirando a carne de sua dieta. “O preço de tudo dobrou”, disse. “Não havia alternativa”.

Em todo o mundo, as pessoas estão compartilhando a dor e a frustração de Gamal. Um revendedor de autopeças em Nairóbi, um vendedor de roupas de bebê em Istambul e um importador de vinhos em Manchester, na Inglaterra, têm a mesma reclamação: com o dólar em alta suas moedas locais estão mais fracas, contribuindo para a disparada dos preços de bens e serviços diários. Isso agrava as dificuldades financeiras em um momento em que as famílias já estão enfrentando cortes de alimentos e energia ligados à invasão da Ucrânia pela Rússia .

“O dólar forte piora uma situação ruim no restante do mundo”, diz Eswar Prasad, professor de política comercial da Universidade de Cornell. Muitos economistas temem que a forte alta do dólar esteja aumentando a probabilidade de uma recessão global no próximo ano.

O dólar subiu 18% este ano e no mês passado atingiu uma alta de 20 anos, de acordo com o índice ICE US Dollar Index, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas-chave.

As razões para a alta do dólar não são nenhum mistério. Para combater a alta da inflação nos EUA, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevou sua taxa básica de juros de curto prazo cinco vezes este ano e está sinalizando que novas altas são prováveis. Isso levou a taxas mais altas para uma ampla gama de títulos governamentais e corporativos dos EUA, atraindo investidores e elevando a moeda americana.

A maioria das outras moedas é muito mais fraca em comparação, especialmente nos países pobres.

A rupia indiana caiu quase 10% este ano em relação ao dólar; a libra egípcia, 20%; a lira turca, espantosos 28%.

Celal Kaleli, de 60 anos, vende roupas infantis e bolsas de fraldas em Istambul. Como ele precisa de mais liras para comprar zíperes e forros importados em dólares, ele precisa aumentar os preços para os clientes turcos que lutam para pagá-lo na moeda local muito desvalorizada .

Os países ricos não estão imunes. Na Europa, que já estava entrando em recessão em meio à alta dos preços da energia,1 euro vale menos de US$ 1 pela primeira vez em 20 anos, e a libra esterlina despencou 18% em relação ao ano anterior. A libra recentemente flertou com a paridade do dólar depois que a agora ex-premiê britânica, Liz Truss, anunciou enormes cortes de impostos que abalaram os mercados financeiros — e a levaram à renúncia.

Normalmente, os países poderiam obter algum benefício com a queda das moedas porque torna seus produtos mais baratos e mais competitivos no exterior. Mas, no momento, qualquer ganho com exportações mais altas é silenciado porque o crescimento econômico está engasgando em quase todos os lugares.

Um dólar em alta está causando prejuízos no exterior de várias maneiras:

– Torna as importações de outros países mais caras, aumentando as pressões inflacionárias existentes;

– Aperta empresas, consumidores e governos que tomaram empréstimos em dólares. Isso porque é necessária mais moeda local para converter em dólares ao fazer pagamentos de empréstimos;

– Obriga os bancos centrais de outros países a aumentar as taxas de juros para tentar sustentar suas moedas e impedir que o dinheiro fuja de suas fronteiras. Mas essas taxas mais altas também enfraquecem o crescimento econômico e aumentam o desemprego.

Simplificando: “A valorização do dólar é uma má notícia para a economia global”, diz Ariane Curtis, da Capital Economics. “É outra razão pela qual esperamos que a economia global entre em recessão no próximo ano.”

Em um bairro sombrio de Nairóbi, conhecido por consertar carros e vender autopeças, as empresas estão com dificuldades e os clientes insatisfeitos. Com o xelim queniano caindo 6% este ano, o custo do combustível e das peças sobressalentes importadas está subindo tanto que algumas pessoas estão optando por abandonar seus carros e usar o transporte público.

“Isto esta cada vez pior”, disse Michael Gachie, gerente de compras da Shamas Auto Parts. “Os clientes estão reclamando muito.”

Moedas fracas causaram problemas econômicos em todo o mundo muitas vezes antes. Durante a crise financeira asiática do final da década de 1990, por exemplo, as empresas indonésias tomaram empréstimos pesados ​​em dólares durante os períodos de expansão econômica — depois foram exterminadas quando a rupia indonésia caiu em relação ao dólar. Alguns anos antes, a queda do peso causou perdas semelhantes às empresas e consumidores mexicanos.

O dólar em alta em 2022 é particularmente doloroso, no entanto. Está aumentando as pressões inflacionárias globais em um momento em que os preços já estavam subindo.

As interrupções nos mercados de energia e agricultura causadas pela guerra na Ucrânia ampliaram as restrições de fornecimento decorrentes da recessão e recuperação da covid-19.

Em Manila, Raymond Manaog, de 29 anos, que dirige um colorido micro-ônibus filipino, reclama que a inflação — e especialmente o aumento do preço do diesel — o está forçando a trabalhar mais para sobreviver.

“O que temos de fazer para ganhar o suficiente para nossas despesas diárias”, disse ele. “Se antes percorríamos nossas rotas cinco vezes, agora fazemos seis vezes.”

Na capital indiana, Nova Délhi, Ravindra Mehta prosperou por décadas como corretor para exportadores americanos de amêndoa e pistache. Mas uma queda recorde na rupia — além dos custos mais altos de matéria-prima e transporte — tornou as nozes muito mais caras para os consumidores indianos.

Em agosto, a Índia importou 400 contêineres de amêndoas, abaixo dos 1.250 contêineres do ano anterior, disse Mehta.

“Se o consumidor não está comprando, isso afeta toda a cadeia de suprimentos, incluindo pessoas como eu”, disse ele.

A Kingsland Drinks, uma das maiores engarrafadoras de vinho do Reino Unido, já estava sendo pressionada pelos custos mais altos de contêineres, garrafas, tampas e energia. Agora, a disparada do dólar está elevando o preço do vinho que compra de vinhedos nos EUA — e até mesmo do Chile e da Argentina, que, como muitos países, dependem do dólar para o comércio global.

Kingsland compensou alguns de seus custos cambiais fechando contratos para comprar dólares a um preço fixo. Mas, em algum momento, “esses hedges se esgotam e você precisa refletir a realidade de uma libra esterlina mais fraca em relação ao dólar americano”, disse Ed Baker, diretor administrativo da empresa.

Com informações do Valor Econômico