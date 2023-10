Com o objetivo de compartilhar conhecimento com alunos da rede pública inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com provas agendadas para os dias 5 e 12 de novembro (domingo), o Colégio Católica Timóteo reúne nesta terça-feira (31) um grupo de alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio, que obteve mais de 900 pontos na redação do Enem em 2022, para ministrar uma oficina de redação.

O encontro entre os estudantes da rede privada e pública acontece amanhã, das 15h30 às 18h, no Colégio Timóteo. A oficina de redação vai contar com a presença da professora de redação do Colégio, Monica Campos, para apoiar os alunos e esclarecer dúvidas.

Serão ofertadas cerca de 100 vagas para três escolas. São elas: E. E. Professora Ana Letro Staacks, E. E. São Sebastião e E. E. Antônio Silva todas de Timóteo.

No aulão serão partilhadas dicas de forma simples e de fácil compreensão sobre a construção de um bom texto dissertativo, além de sua estrutura.

Confira as dicas da professora Monica Campos para uma redação 900+

– É importante copiar a frase do tema e desenvolver o texto sobre ela;

– Usar Repertório Sociocultural relacionado ao tema (séries, filmes, obras literárias, citações, trechos de música…);

– Usar elementos coesivos diversificados (conectores) entre e dentro dos parágrafos;

– Apresentar uma Proposta de Intervenção (solução / sugestão) para a problemática discutir, ela deverá conter 05 elementos (agente, detalhamento, ação, modo/meio e finalidade);

– Fazer o fechamento dos parágrafos;

– Importante: O conectivo “onde” deverá ser usado apenas para ligar. O uso incorreto dele o aluno perderá 40 pontos na competência 4.