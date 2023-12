Construir uma gestão escolar de excelência depende de muitos fatores, mas, inquestionavelmente, a formação continuada é um importante passo. Nesse sentido, de forma pioneira em Minas, a Prefeitura de Ipatinga lança nesta sexta-feira (15) um Programa de Formação de Gestores Escolares incentivado pelo Ministério da Educação (MEC) e personalizado para atender as demandas da rede municipal de ensino.

A iniciativa evoluiu a partir do primeiro semestre de 2023, com a indicação de um técnico da secretaria e um diretor escolar para participarem do “Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores”, disponibilizado para adesão por meio do Programa de Ações Articuladas (PAR).

Neste segundo semestre, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o curso foi ofertado para mais dez diretores escolares.

O Programa de Formação e Desenvolvimento para Gestores Escolares, em atendimento à Lei de Gestão Democrática 3461/2015, prevê uma ação voltada para a preparação dos professores interessados em compor chapa para o processo eleitoral do triênio 2025/2027 da Gestão Escolar. Ao final, os cursistas que alcançarem aproveitamento satisfatório e que atenderem os requisitos da Lei estarão aptos a participarem das eleições escolares que ocorrerão ao final do próximo ano.

POR QUE A FORMAÇÃO ORGANIZADA POR MENTORIA?

A troca de experiências, vivências e a construção de novos saberes fortalece a atuação do gestor e garante um ambiente rico e participativo.

A proposta da Mentoria Transformadora estimula a vivência da cultura colaborativa e da escuta ativa no ambiente escolar, criando espaços institucionalizados para a prática da gestão democrática.

A ideia central é instituir um programa pautado na formação horizontal, entre pares, que fortaleça ações compartilhadas, quebre paradigmas e alcance melhores resultados diretamente ligados ao desenvolvimento dos estudantes.

NOVO CONCEITO

“O programa visa fortalecer a atuação dos gestores escolares e busca, cada vez mais, o desenvolvimento de um trabalho articulado e estratégico, com foco em melhores resultados para os alunos de nossa rede de ensino. E tudo isso de forma integrada com a comunidade. Com a mentoria, estamos instituindo um novo conceito de formação continuada, onde existe a relação de comprometimento mútuo entre todos os envolvidos”, afirma Patrícia Avelar, secretária municipal de Educação.