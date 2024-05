Diante dos esforços de centenas de pessoas, um voluntário do Corpo de Bombeiros relatou ter encontrado uma Bíblia em meio às ruínas causadas pela chuva na cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul (RS). Ele afirma que o livro estava aberto e que, por meio da página em questão, Deus enviou uma mensagem ao povo gaúcho.

“Olha aqui: “Deus educa através do sofrimento”. É ou não é de se arrepiar, gente?”, apontou ele para o trecho, registrado no livro de Jó, capítulo 32.

No espaço para comentários, internautas se dividiram ao dar suas opiniões:

– É Deus falando com o povo, mas ninguém dá ouvidos – escreveu um deles.

– Deus permite passarmos por situações difíceis, com o sofrimento ficamos mais sensíveis e dependente Dele. Se nós buscarmos a Ele no sofrimento, vamos conhecer mais a Deus. Esta é a intenção de Deus – disse outro usuário do Instagram.

– Coisa ridícula. Fazer promoção na tragédia. Que coisa absurda – criticou outro.

– Ela continua intacta sem molhar e limpinha – observou mais um.

*Com informações Pleno.News