A Usipa recebe a partir desta quarta-feira (1º/11) um dos eventos esportivos mais aguardados da região, o Campeonato Estadual de Voleibol Masculino Sub-15, realizado pela Federação Mineira de Voleibol (FMV). A competição, que promete agitar as quadras e cativar o público com o talento das jovens promessas do voleibol, vai domingo (5), quando será conhecido o campeão.

A competição será realizada no Ginásio Tokinaka Takahashi, localizado nas instalações da Usipa, em Ipatinga. Com uma infraestrutura de primeira classe, o espaço promete proporcionar o cenário ideal para que os atletas demonstrem suas habilidades esportivas.

A competição reúne um total de sete equipes, das quais a anfitriã, Usipa, é a única representante do Leste de Minas Gerais. As equipes adversárias incluem Adiv/Prefeitura de Ibiá, Cruzeiro, JF Vôlei, Minas Tênis Clube, Nova Serrana Olímpica e Olympico. A presença destes clubes de prestígio promete elevar o nível da competição e proporcionar aos espectadores uma experiência esportiva de alta qualidade.

Os times foram divididos em duas chaves. Na Chave A, estão Minas, Cruzeiro, JF Vôlei e Nova Serrana Olímpica, enquanto na Chave B, encontramos Olympico, Usipa e Adiv/Prefeitura de Ibiá. Os times competirão em um formato de turno único dentro de suas chaves, onde os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais. As semifinais estão programadas para o sábado, com os vencedores tendo a oportunidade de competir na grande final no domingo.

Josias Alves, gerente de esportes da Usipa, ressaltou a importância de sediar um evento de tal magnitude. “Estamos honrados em ser a sede deste Campeonato Estadual de Voleibol Masculino Sub-15. É uma oportunidade única para o Vale do Aço e para nossos jovens atletas locais se inspirarem em um nível de competição tão alto. Temos uma equipe talentosa e comprometida, e esperamos oferecer um desempenho de destaque durante a competição. Acreditamos que nossa torcida fará a diferença nas arquibancadas, apoiando nossos atletas ao longo de toda a jornada”, destacou Alves.

A expectativa é que o evento atraia um grande número de espectadores, não apenas de Ipatinga, mas também de toda a região, que virão apoiar suas equipes favoritas e celebrar sua paixão pelo voleibol. Com partidas repletas de ação e emoção, o Campeonato Estadual de Voleibol Masculino Sub-15 promete ser um marco no calendário esportivo da cidade e uma vitrine para o futuro brilhante dos jovens atletas que almejam o sucesso nas quadras.

A equipe da Usipa que disputará a competição faz parte do Projeto Ecomov Voleibol Ano VII, patrocinado pela Usiminas através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.