O rei Charles III, de 75 anos, que está em tratamento contra um câncer desde o mês de fevereiro, teria apresentado piora em seu quadro de saúde. É o que diz o site norte-americano The Daily Beast, segundo uma fonte ligada à Família Real Britânica.

De acordo com a publicação, a realeza tem ficado cada vez mais preocupada, a ponto de atualizar os detalhes envolvendo o funeral do rei. Como procedimento padrão, o roteiro do evento fúnebre começou a ser produzido desde o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022.

“Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer”, declarou a fonte ao site.

Em fevereiro deste ano, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer não especificado, embora tenha sido dito que havia sido detectado em exames após uma operação realizada em janeiro para tratar um aumento da próstata.

Junto com o diagnóstico do monarca, foi anunciado que o rei ficaria afastado da vida pública, embora tenha mantido suas funções de gabinete, como a reunião semanal com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, presencialmente ou por videoconferência.

*Com informações Pleno.News