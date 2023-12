Os sorteados da campanha Natal Premiado 2023 receberam, na manhã desta sexta-feira (29), sua premiação na sede da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga. Neste ano, a campanha Natal Premiado contou com o apoio da agência Cobi. Além disso, a motocicleta entregue ao sorteado foi emplacada pela empresa José Geraldo Despachante.

Foram entregues 15 prêmios aos consumidores, dentre eles, uma motocicleta Honda Pop 110i 0 km, duas TV’s de Led 42’ e 12 vales-compra no valor de R$ 1.000. O comerciário que realizou a venda para o consumidor premiado recebeu um voucher com valor específico de acordo com o cupom sorteado. Aquele que efetuou a venda para o consumidor ganhador da moto 0 km, recebeu R$ 500 em vale-compra, para os comerciários que venderam para os ganhadores das TV’s de Led (R$ 400) e para os comerciários que efetuaram a venda para os ganhadores dos vales-compra (R$ 300).

O ganhador da motocicleta foi Antônio Carlos Barbosa Santos, que é morador do bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga. Ele contou que achou ótimo ter sido contemplado e que esse foi mais um presente de Natal que recebeu esse ano. “Essa moto veio em um bom momento. Já vou começar bem o ano de 2024. Essa foi a primeira vez que participo da campanha Natal Premiado. Fiz uma compra em uma loja de tintas, a Ipatintas. O vendedor me deu dois cupons para preencher e dei a sorte de ser contemplado. Estou muito contente com o prêmio”, afirmou.

Já a consumidora Milene Faria, ganhadora do prêmio do vale-compra de R$1.000, disse que se surpreendeu quando recebeu a notícia de que foi premiada e nem acreditou que era verdade. “Na semana passada foi meu aniversário e eu ganhei, então fiquei muito feliz. Achei a iniciativa muito bacana e agora eu vou preencher todos os cupons, nunca mais vou deixar de participar”, ressaltou.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, agradeceu a presença de todos que estavam presentes no evento. “Estamos bastante satisfeitos com o excelente encerramento da campanha. Gostaria de parabenizar cada um dos premiados e agradecer por fazerem compras em nossa cidade”, salientou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, também parabenizou os ganhadores e disse que ficou muito contente com a participação dos lojistas e consumidores. “Conto com o apoio de cada um para estar sempre valorizando o comércio de Ipatinga. Desejo a todos um feliz 2024!”, concluiu.