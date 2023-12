O bairro do Mutange, em Maceió (AL), que faz parte da zona crítica para risco de colapso de mina da Braskem, registrou 1.011 abalos sísmicos entre 19 e 24 de novembro. A informação é do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Segundo o portal Metrópoles, a pasta, que acompanha a situação, informou que, além da quantidade elevada de abalos, observou-se que a profundidade dos sismos se tornava mais rasa. A mudança indica uma possível movimentação da cavidade em direção a superfície.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o reconhecimento federal de situação de emergência no local, que deverá ser publicado ainda nesta sexta-feira (1°/12) em edição extra do Diário Oficial da União.

AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO

A Defesa Civil Nacional indicou um movimentação em Mutange, chegando a 50 cm nas últimas 24 horas. A última média de movimentação calculada na área era da ordem de 18 cm por ano. Foram identificadas também trincas e rachadura no solo, que evoluíram significativamente.

Nessa quinta-feira (30/11), a Defesa Civil retirou mais moradores de regiões de risco. Justiça Federal, baseada em relatórios técnicos, determinou a inclusão de novas áreas na zona de risco para colapso em minas da Braskem, o que resultou na evasão de moradores da região afetada.

A medida atende a pedido do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público do Estado de Alagoas pela inclusão de mais áreas no programa de realocação da Braskem. A Justiça estabeleceu que o monitoramento também fosse intensificado.

O aumento da zona desocupada se dá no momento em que há um alerta de colapso iminente de uma mina da petroquímica Braskem na região do antigo campo do CSA, na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange.

PROBLEMA ANTIGO

O problema em torno do afundamento na região em que estão localizadas 35 minas de sal-gema da Braskem só veio à tona em março de 2018, quando um forte tremor atingiu a área. Reportagem especial do Metrópoles mostrou a tragédia provocada pela mineração no local.

O risco iminente de formação de crateras levou à saída emergencial de cerca de 55 mil pessoas da área. O problema, constatado por órgãos da esfera municipal, estadual e federal, se relaciona a minas de sal-gema da petroquímica Braskem exploradas no subsolo da área urbana da capital do Estado.

O sal-gema é retirado de rochas a cerca de mil metros da superfície. Ele pode ser utilizado normalmente na cozinha, mas seu uso é importante em vários processos industriais, como, por exemplo, na produção de PVC e soda cáustica.

Grandes quantidades de sal-gema foram encontradas no subsolo de Maceió na década de 1960, e, em 1976, a empresa Salgem — que passou ao comando da Braskem em 2002 — começou a cavar minas na região, com anuência das autoridades locais.

A mineração na região só foi paralisada em março de 2019, após ter sido confirmada a relação com o afundamento.